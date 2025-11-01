El PP exige al Gobierno medidas de prevención y rehabilitación ante el aumento de la ludopatía en el juego 'online'

Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de poner en marcha un plan consensuado con expertos y administraciones para mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al juego, especialmente en lo relativo al juego 'online'.

A través de dos iniciativas registradas en el Congreso, el PP alerta sobre el problema de la ludopatía, señalando que en el último año, según la dirección general de Ordenación del Juego del Gobierno, se registraron casi medio millón de nuevos jugadores en línea con respecto a 2023, una cifra que ha hecho ascender al total hasta casi los dos millones de jugadores. Además, del total de los consumidores de juego 'online', el 85,7% tienen una edad comprendida entre los 18 y los 45 años.

Por ello, y en consonancia con las asociaciones de rehabilitación, los 'populares' han exigido en estas iniciativas "más y mejores medidas específicas para evitar conductas adictivas al juego 'online'", incluyendo "mejoras en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la ludopatía en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones y en el siguiente Plan de Acción sobre Adicciones".

Desde el partido que preside Alberto Núñez Feijóo han reclamado al Ejecutivo que estas medidas contra la adicción al juego se aborden "desde el consenso real con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como con los profesionales del ámbito sanitario, social, educativo y de la investigación".

MEJORA DEL SISTEMA DE AUTOPROHIBICIÓN

En concreto, el PP aboga por "mejorar el sistema de autoprohibición voluntaria de acceso a los juegos de azar", una herramienta que el partido ve "esencial en la prevención y el tratamiento de las personas que reconocen estar en una situación de riesgo o de adicción al juego".

Esta herramienta, como recuerdan los 'populares', consiste en que cualquier ciudadano consciente de su situación de ludopatía puede solicitar ser inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, "una inscripción que le impide la entrada en operadores de juego 'online' autorizados en todo el territorio nacional".

Al respecto, la propuesta del PP señala la necesidad de "ampliar el plazo mínimo para mantenerse en este registro de exclusión del juego de seis meses a un año, tal y como también defienden las asociaciones de atención a la ludopatía y expertos en prevención y salud mental". Según los 'populares', "medio año es un tiempo considerado insuficiente por las mismas, pudiendo, incluso, comprometer la efectividad del mecanismo de protección para los afectados".

Asimismo, desde el PP también proponen al Ejecutivo que estudie los mecanismos complementarios de seguimiento, apoyo psicológico y evaluación previa en los procedimientos de baja del registro, especialmente en los casos reincidentes, "para garantizar que la salida del sistema de autoprohibición sea responsable y se eviten recaídas".