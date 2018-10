El PP exige a Mateo (RTVE) que dimita y ella dice que no se irá "por muchas falsedades o difamaciones" que le dirijan

Publicado 30/10/2018 15:12:03 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este martes a la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, que dimita de su cargo y la responsable de la Corporación pública ha respondido: "No voy a dimitir por muchas falsedades, por muchas difamaciones que ustedes me hagan".

Así se ha expresado Rosa María Mateo en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados y marcada por la tensión entre los parlamentarios 'populares' y la máxima responsable de la Corporación pública.

Preguntada por el portavoz del PP en esta materia, Ramón Moreno, sobre si mantiene que comparece en el Parlamento para decir la verdad, Rosa María Mateo ha zanjado: "Sí". Según el diputado, la administradora de RTVE tenía este martes "una oportunidad excepcional para cumplir con su palabra y decir la verdad, pero no lo ha hecho".

En este sentido, la administradora única provisional ha insistido en que "siempre" va a decir la verdad. "Y usted señor Moreno, ¿va a formular sus preguntas buscando la verdad o pretende construir un relato falso en torno a mi persona?", ha replicado.

Moreno ha concretado que Mateo "ha tenido todo el mes de octubre" para aclarar la situación sobre su sociedad patrimonial, "pero no lo ha hecho". Así, le ha acusado de "faltar a la verdad" en su comparecencia del pasado 25 de septiembre ante el Parlamento. "Bastó una primera comparecencia parlamentaria para acreditar con toda rotundidad su impostura. Es la marca de la casa en este tiempo en RTVE", ha manifestado.

Según ha declarado Moreno, "hay serios inconvenientes legales y normativos" para que Rosa María Mateo siga en su puesto. "Le pedimos formalmente que dimita para que pueda continuar con sus tareas privadas sin ningún impedimento, regularizar su situación fiscal y volver a ser feliz en su jardín", ha concluido.

Por su parte, el senador del PP Tomás Cabezón ha criticado a la administradora provisional única de RTVE porque, a su juicio, responde a los parlamentarios 'populares' asegurando que desconoce lo que le plantean. "Usted tiene las preguntas desde el jueves. Ha tenido tiempo suficiente para preparárselas", ha dicho, para después añadir que debe contestar a un grupo que aunque a ella no le merezca respeto, sí el de "muchos millones de españoles".

"Las preguntas las he recibido, las he preparado y las he estudiado. Pero no me lo ponen ustedes fácil para contestar y no me gusta contestarles. No porque les desprecie porque yo a los votantes del PP no les desprecio. Desprecio o no me gusta la forma en que ustedes me interpelan. Cuando ustedes me interpelan de esa forma yo puedo limitarme a no contestar", ha zanjado Mateo.

En esta línea, el diputado Miguel Lorenzo ha afirmado que Mateo está demostrando no estar "capacitada" para ser una administradora. "Cuando se viene aquí tiene que venir uno preparado porque las preguntas ya se las han dado", ha reiterado, para después decirle que "no pasa nada por marcharse" y que "dimitir no es malo".

Finalmente, la administradora única provisional de RTVE ha respondido: "Me recuerdan ustedes mucho, en esta comparecencia, señores del PP a aquella época en la que el señor Aznar se pasó meses y meses diciéndole al señor González: 'Váyase, señor González'. Están ustedes diciendo lo mismo, lo que quieren es que nos vayamos todos los que no somos ustedes", ha concluido.