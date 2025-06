El PP pide en el Congreso ampliar la plantilla de examinadores de tráfico

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, VOX, Junts, ERC, PNV y UPN se han unido este martes para instar al Gobierno a ampliar la plantilla de los examinadores de tráfico en todas las Jefaturas Provinciales y que adopte "las medidas adicionales que sean necesarias para acabar con la situación de colapso a la hora de acceder al examen práctico de conducir".

En la Comisión de Interior del Congreso, las cinco formaciones han sumado 21 votos a favor de una Proposición no de Ley presentada por el PP. Por su parte, el PSOE ha votado en contra, mientras que Sumar y Bildu se han abstenido.

Según exponen los 'populares' en la Proposición no de Ley, "en España, sacarse el carné de conducir se ha convertido en una auténtica odisea", ya que las demoras para acceder al examen práctico "pueden llegar hasta los seis meses en alguna provincia, una situación que está afectando gravemente tanto a los alumnos como a las autoescuelas".

En el texto, recogido por Europa Press, el PP sostiene que la causa principal de este problema es la falta de examinadores, "un déficit que ha sido denunciado reiteradamente por los afectados". "El examen práctico es una de las fases clave en la obtención del permiso de conducción, y el colapso actual está generando frustración e incertidumbre entre los aspirantes", indican.

En este sentido, los de Alberto Núñez Feijóo argumentan que "muchos de ellos han completado ya sus clases prácticas, pero no pueden avanzar porque no hay fechas disponibles para examinarse". "Esta situación, además de retrasar su incorporación al mundo laboral o a la universidad en algunos casos, también implica un sobrecoste económico, ya que deben seguir pagando clases para no perder la práctica adquirida", subrayan.

Según el PP, esta situación "no es nueva", pero "ha empeorado significativamente en los últimos meses" porque "no se han cubierto las plazas vacantes de examinadores y la plantilla actual no es suficiente para asumir la carga de trabajo".

LISTAS DE ESPERA "INTERMINABLES"

Como consecuencia, se han generado listas de espera "interminables", ha aumentado la "presión sobre los examinadores existentes, que se ven obligados a asumir jornadas intensivas" y las autoescuelas "se ven atrapadas en una encrucijada" ya que "no pueden garantizar a sus alumnos una fecha para examinarse, lo que repercute negativamente en su reputación y en su planificación interna".

Además, el Partido Popular asegura que "los centros denuncian que no es justo que se les responsabilice por los retrasos, ya que el problema tiene su origen en una mala gestión por parte de la Administración".

Ante esta situación, según avisa el PP, se está produciendo "un fenómeno de turismo para obtener el carné de conducir, pues los interesados se desplazan a provincias donde la espera es algo menor, que donde realmente les correspondería por residencia".

"La Región de Murcia o la ciudad de Barcelona, son algunos de los ejemplos donde la espera es mayor, pero solo son algunos", detalla, para después añadir que "es imprescindible solventar esta problemática, que previsiblemente se va a agravar más con la llegada de la época estival".