Los premios del sorteo de la lotería de Navidad se podrán cobrar desde esa misma tarde y hasta el 23 de marzo de 2026

Archivo - Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en la administración Doña Manolita, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Hoy se celebra el Sorteo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá el 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que destaca que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Asimismo, Loterías indica que si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de LAE, cumplimentar el formulario 'Solicitud de pago de premios', firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

Cuando se comparte un décimo, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

Por último, si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes. Si dicho décimo resultara premiado, el cliente puede personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.