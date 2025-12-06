La presidenta de los rectores ve "grave" la situación de las universidades de Madrid: "Es momento de buscar la solución"

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, en una entrevista a Europa Press - JUAN BARBOSA - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha advertido de la "grave" situación que atraviesan las universidades públicas madrileñas por la falta de financiación, motivo por el cual convocaron una huelga de dos días a finales del mes de noviembre.

"La situación que están sufriendo no es un tema puntual, hace tiempo que se está diagnosticando y es el momento de que, una vez se tenga el diagnóstico, buscar la solución", ha señalado Alcón en una entrevista a Europa Press.

La también rectora de la Universitat Jaume I, que considera que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid ya han llegado a un punto crítico, ha explicado que los rectores madrileños están "preocupados y ocupados" en hablar con la comunidad autónoma "para ver hasta qué punto se tiene que revertir la situación que hace años están sufriendo".

En términos generales, esa falta de financiación supone que las universidades, según ha subrayado Alcón, no pueden dar el servicio público que les gustaría dar.

"Por ejemplo, nos gustaría ofrecer más plazas en aquellas titulaciones en las que hay mucha demanda. En las titulaciones de Medicina no ofrecemos más plazas porque no tenemos recursos suficientes para desdoblar los grupos y atender a más ciudadanía. Eso es un problema y hace que aquellas personas que no tengan recursos vean frustradas sus expectativas profesionales y de vida", ha alertado.

La presidenta de los rectores reconoce que, aunque la situación en la Comunidad de Madrid "es grave", el tema de la financiación universitaria es un problema que afecta a las universidades públicas de toda España. "Es un tema que compete a las comunidades autónomas y cada una de las comunidades autónomas está revisando estos temas", ha precisado.

La CRUE, ha agregado, no entra en la relación de las universidades con sus comunidades autónomas, a no ser que sea un programa estatal: "En ese sentido sí que hacemos de puente entre el Gobierno y las comunidades autónomas".

Es el caso del programa María Goyri, una colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas para la incorporación de profesores ayudantes doctor a las universidades públicas. "El programa necesitaba una corresponsabilidad y lo que hemos hecho es tender puentes en el Gobierno y las comunidades autónomas para que el proyecto se hiciera una realidad", ha recordado.

"Está también pendiente de resolver la financiación de las comunidades autónomas y eso es un tema que tienen que hablar entre el Gobierno y las comunidades autónomas para llegar a una solución a esa infrafinanciación. Una vez se resuelva este tema, las comunidades autónomas, ese dinero que reciban, lo destinen a las universidades y, eso sí, ya es una voluntad de cada una de las comunidades autónomas", ha aseverado Alcón.

DAR "UN PASO DECIDIDO" PARA ALCANZAR EL 1% DEL PIB

Asimismo, ha advertido de que alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto de financiación universitaria para 2030, tal y como mandata la Ley de Universidades (LOSU), "es urgente". "Ahora es el momento de dar un paso decidido para ver cómo podemos avanzar en esa dirección", ha comentado.

Aunque reconoce que ha habido un incremento en el presupuesto destinado a la ciencia en España, Alcón ha reclamado a la Administración establecer una financiación basal para la investigación que complemente a las convocatorias competitivas, con el objetivo de dar "continuidad" a los grupos de investigación.

"Las condiciones económicas que las universidades podemos ofrecer a personal de otros países son más limitadas y, por lo tanto, nos resulta más difícil que la gente venga a nuestras universidades con las condiciones que tenemos", ha lamentado.

A pesar de que la inversión en las universidades españolas está por debajo de la que reciben los países de la OCDE y la Unión Europea, Alcón ha celebrado que estén "atrayendo talento", aunque ha precisado que "queda mucho margen por recorrer".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que las condiciones económicas de los profesores que están trabajando en las universidades de Estados Unidos "son mucho mejores" que las que pueden ofrecer las universidades españoles. "No podemos competir en salarios de ninguna manera", ha dicho.

Respecto al conflicto en Gaza, la presidenta de los rectores ha señalado que no se puede "tolerar el genocidio" y ha pedido "no mirar hacia otro lado". "La universidades tienen su autonomía universitaria, cada una de las universidades ha decidido qué postura va a tomar a ese respecto, pero lo que no podemos estar es mirando hacia otro lado", ha manifestado sobre la ruptura de relaciones con instituciones israelíes.

"Hemos trabajado de la mano de los estudiantes para condenar esta masacre, el genocidio que hemos tenido que vivir en este siglo, que nunca tendríamos que haberlo vuelto a vivir y se ha vivido", ha concluido Alcón.