Presidente de los rectores defiende combinar en la Universidad "espacios físicos y virtuales con enfoques más flexibles"

El secretario de Universidades afirma que hoy en día "nada puede ser 100% presencial": "La única variable que importa es la calidad"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Juan Romo, ha defendido combinar en la Universidad los "espacios físicos y virtuales con enfoques más flexibles". "Las universidades nos movemos cada día más hacia un modelo más híbrido, con espacios físicos y virtuales combinados y con enfoques más flexibles, lo que nos permitirá ampliar el acceso al conocimiento hasta unos niveles jamás vistos", ha señalado Romo.

Así lo refleja el presidente de los rectores en su artículo 'Una Universidad para todas las edades' incluido en el informe 'Universidad 2023, presentado este martes 18 de abril por UNIR y editado por Nueva Revista, que ofrece análisis, reflexiones y propuestas de expertos sobre la Universidad.

En el artículo, Romo apuesta por la formación permanente: "Lo de aprender durante toda la vida ha dejado de ser una frase hecha que permite quedar bien en todos los contextos. El aprendizaje continuo es, cada vez más, una realidad y una necesidad social a la que la universidad debe de responder con objetivos y aspiraciones concretas".

Así, ha explicado que, a unos tiempos "cambiantes", les corresponde una Universidad "que se transforma y que transforma también a quienes pasan por ella, tengan la edad que tengan". "No es una tarea fácil, pero -como suele suceder- sí es una gran tarea. Y una gran oportunidad", sentencia.

El también rector de la Universidad Carlos III de Madrid considera que la formación para todas las edades "supone una mejora personal y profesional para quienes deciden volver a formarse y actualizar su conocimiento o habilidades en el trabajo del día a día".

Además, según ha agregado, implica "una oportunidad" para las universidades, "a las que se les abre la ventana de una nueva y creciente demanda de estudios". En este sentido, ha destacado el potencial de la transformación digital y "consolidarlo, aprovechando las mejores experiencias educativas que ha traído", entre las que ha mencionado los cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs), "formatos muy apropiados para la formación continua".

El objetivo, según ha subrayado Romo, es una "cooperación activa y eficaz" de las universidades con el tejido productivo, "que reclama rapidez y calidad en la formación". En este contexto, ha recalcado el 'upskilling', la formación para optimizar el desempeño, así como el 'reskilling', el reciclaje laboral de los profesionales: "Dos palabras que esconden necesidades a las que es preciso responder desde la Universidad".

"De esta manera, con los centros de formación como eje, se garantiza un aprendizaje necesario para la sociedad y también para quien se forma, un aprendizaje continuo que, con vocación de servicio, no busca la empleabilidad como fin, aunque la encuentre como consecuencia", ha explicado Romo.

SÓLO UN 5,2% DE NIÑAS VE SU FUTURO LABORAL EN LA CIENCIA

En el informe, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, en su artículo 'Mujeres y Universidad: entre brechas y sesgos', advierte de que "sólo un 5,2% de las niñas ve su futuro laboral en el campo de la Ciencia y la Tecnología, frente al 15,3% de los niños". En cambio, casi un 20% (el 19,8%) de ellas se inclina por profesiones que tienen que ver con la Salud, frente al 6,9% de los niños, según datos del último informe PISA (2018).

Igualmente, la rectora de la UAM ha lamentado la infrarrepresentación de las mujeres, respecto a los hombres, en la rama tecnológica en la Universidad: 12,74% en Ingeniería Informática; 22,19% en Telecomunicaciones; y 24,99% en Industrial, así como en algunos grados de la rama científica.

Al contrario, están sobrerrepresentadas en especialidades de Educación, Humanidades o Salud. "Tan preocupante es que no haya mujeres en titulaciones de Física, Matemáticas o Ingeniería, como que no haya hombres en aquellas asociadas a los cuidados o a la educación, puesto que esto no hace sino reforzar los estereotipos de género", ha dicho Mendikoetxea.

Para combatirlos, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid reclama "actuar desde edades muy tempranas, haciendo atractiva la Ciencia y la Tecnología a las niñas, proporcionando referentes".

En la misma línea se ha expresado en la presentación la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, que ha reclamado "acabar con el sesgo de género en los estudios" y ha destacado la importancia de "la necesidad de romper la brecha en el liderazgo académico" pues, actualmente, de las 50 universidades públicas, en estos momentos hay 9 rectoras", un porcentaje que en las privadas en "un poco mayor". En cualquier caso, ha afirmado que "es preciso fomentar programas que fortalezcan ese liderazgo femenino".

PINGARRÓN: "LO QUE DIFERENCIA AL SISTEMA ES LA CALIDAD"

La presentación del documento también ha contado con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, para quien "es evidente que el sistema ha cambiado". A su juicio, "una universidad para merecer el nombre de tal tiene que cumplir un mínimo de requisitos" y ha defendido que lo que diferencia al sistema "es la calidad, independientemente de si es presencial, virtual, pública o privada".

"Necesitamos que las brechas se vayan cerrando gracias a la calidad del sistema", ha reiterado Pingarrón, al tiempo que ha defendido que el sistema no tiene que ser "homogéneo ni monolítico". "Una cosa es que haya unas normas comunes para todo el sistema y que luego las universidades, dentro de su autonomía, puedan desarrollarse en la medida en que ellas quieran desarrollarse", ha puntualizado.

"Habrá universidades privadas buenas y universidades privadas menos buenas. No digo malas porque no podemos admitir que ninguna universidad sea mala. Pero habrá universidades excelentes y universidades más buenas normales como pasan las públicas. Esto hay que aceptarlo, no hay ningún problema", ha afirmado. En cualquier caso, ha asegurado que "en definitiva, tanto las públicas como las privadas dan un servicio público".

Al ser preguntado por la enseñanza presencial y virtual, ha afirmado que ambas son complementarias. "Hoy en día nada puede ser 100% presencial. El mundo ha cambiado, también la población estudiantil. La componente virtual es fundamental de la educación. Y tiene que ser complementaria y adecuada a cada caso en particular. La única variable que importa en esto es la calidad", ha argumentado.

Sobre los retos a los que se enfrenta la Universidad, ha reclamado "una mejora en la financiación pública", además de abogar por una estabilidad del profesorado y apostar por la internacionalización del sistema universitario español, que, a su juicio, "tiene que abrirse al mundo", sin olvidar la importancia de la "formación permanente a lo largo de la vida".

Respecto al papel de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entró el vigor el pasado 12 de abril, ha defendido que abarca "todo el sistema universitario", compuesto por universidades públicas y privadas, presenciales y digitales, "lo que da lugar a un mayor grado de complejidad y también a un mayor grado de diferenciación entre unas y otras".