La primera Operación Salida del verano se salda con 11 muertos en las carreteras españolas

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Once personas han fallecido en once siniestros mortales en las carreteras españolas durante la primera Operación Salida del verano, según datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos por Europa Press.

La primera Operación Salida del verano comenzó a las 15.00 horas del viernes 30 de junio y finalizó a medianoche del domingo 2 de julio.

De los once fallecidos, cuatro eran usuarios vulnerables: tres de ellos motoristas y un ciclista. Nueve de los once siniestros se produjeron en vías convencionales y los dos restantes en autopistas o autovías. Asimismo, siete de los siniestros fueron salida de la vía y cuatro colisiones.

El número de desplazamientos de largo recorrido registrados durante esta primera Operación Salida del verano ha sido de 4,6 millones de movimientos, lo que supone un 5,8% más que los movimientos reales que se registraron el pasado año.

87 FALLECIDOS EN JUNIO

Durante el mes de junio se han registrado en las carreteras 78 siniestros mortales en los que han fallecido 87 personas, nueve menos que en el mismo mes de 2022, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 1,2% respecto a junio del año anterior, registrando 37,8 millones de movimientos de largo recorrido.

Las salidas de vía siguen siendo el tipo de accidente que mayor número de víctimas mortales registra. Concretamente, 33 personas han fallecido durante este mes de junio, en un tipo de siniestro en el que sólo ha estado implicado el vehículo accidentado.

Asimismo, aumentan las colisiones laterales y frontolaterales, registrando 20 víctimas mortales, respecto a los ocho fallecidos que se produjeron en junio de 2022. Por contra, disminuyen las colisiones frontales y traseras, tipos de siniestros en los que han fallecidos 15 y 10 personas respectivamente, frente a las 23 y 11 personas fallecidas en junio de 2022.

Si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, el número de víctimas mortales vulnerables es el mismo que en junio del pasado año: 30.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, doce de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: nueve conductores de turismo, uno de furgoneta y uno de camión de más de 3.500 kilos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Asimismo, un usuario de moto no hacía uso del casco.

Por comunidades autónomas, Madrid ha sido la comunidad que ha experimentado un mayor incremento de la siniestralidad, con cinco fallecidos más que en el mes de junio de 2022 (4 de ellas murieron en el siniestro que tuvo lugar en Moralzarzal el 11 de junio). Andalucía y Cataluña han sido las comunidades que más han reducido su siniestralidad en junio con seis fallecidos menos.

El día con más víctimas mortales fue el domingo 11 de junio con diez fallecidos. Por contra, hubo sólo un día con 0 fallecidos: el lunes 5 de junio.

Por tanto, en el primer semestre del año, han fallecido en siniestros de tráfico 500 personas, 31 personas menos que en el mismo periodo de 2022 (-6%).