Protección Civil alerta por temporal de viento, lluvia y oleaje a Canarias y sureoeste peninsular por la borrasca Emilia

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por el temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas en Canarias y el suroeste peninsular desde el mediodía de este viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre, a consecuencia de la borrasca Emilia.

En concreto, la entrada de un frente frío atlántico originará la llegada de Emilia, que se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario.

Así, el organismo ha recomendado a la población informarse de la situación meteorológica, extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha previsto que el día álgido de este episodio en Canarias será este sábado, cuando se esperan rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora (km/h) en zonas altas y cumbres de las islas montañosas.

También se esperan chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta y que afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, excepto en El Hierro, donde los acumulados superarán los acumulados de 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas.

Las precipitaciones más intensas se producirán durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales y desde el mediodía en las occidentales. Además, en cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, estas precipitaciones serán en forma de nieve.

Asimismo, la AEMET ha previsto un fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, especialmente el sábado, con viento de fuerza 8 y con mar combinada en torno a los 6 metros. Durante el viernes y el sábado, Emilia también originará precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular, e incluso muy fuertes en el área del Estrecho, así como viento fuerte y temporal marítimo en los litorales del mar de Alborán.

La AEMET ha avanzado que a partir del domingo es probable que la situación mejore en Canarias, de manera que finalizaría así el episodio de fenómenos adversos. También se prevé que mejore la situación en el suroeste peninsular, pero es probable que las precipitaciones intensas se extiendan hacia el sureste y este de la Península.

Ante lluvias intensas, Protección Civil y Emergencias recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precaciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el caso de estar en el campo, el organismo insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona. Igualmetne, alerta de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto.

No obstante, recuerda que en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo indica que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. Mientras, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire. En este caso, de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

Ante los fuertes vientos, señala que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, aconseja extremar las precauciones al conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de encontrarse en zonas marítimas, recomienda que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y los oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

El organismo también llama a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, avisa de que el mar adquiere condiciones extraordinarias y que puede arrastrar a las personas si se encuentran en sus proximidades. Por ello, pide a la población no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.