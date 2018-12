Protección Civil alerta por vientos de hasta 100 km/h en el este de la Península y olas de 7 metros en el Cantábrico

Publicado 12/12/2018 14:54:29 CET

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alerta por vientos fuertes con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en la Península y Baleares; por nevadas en la mitad norte, sobre todo en la cordillera Cantábrica y por fuerte oleaje a las costas españolas que podrían llegar hasta 7 metros de altura en el litoral Cantábrico.

La situación se producirá por el paso de un frente frío que cruzará la Península de oeste a este a partir de este miércoles y que provocará vientos fuertes en todas las provincias. Estos vientos serán más intensos el jueves en la zona este y en Baleares, donde las rachas de viento pueden superar los 90 kilómetros por hora en el este de Andalucía y 100 kilómetros por hora en la provincia de Castellón.

Además también se esperan vientos muy fuertes en todas las costas especialmente en la fachada atlántica y en el Cantábrico, donde podrían registrarse olas de hasta 7 metros de altura, y en el Poniente de Almería, Melilla y las islas de Ibiza y Formentera.

Por otro lado, la nieve llegará a las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, esperándose las más intensas en la Cordillera Cantábrica, donde podrían acumularse hasta 20 centímetros de nieve por encima de 1.200 metros.

Ante los vientos fuertes, Protección Civil recomienda asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública; alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

A los conductores les recomienda extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido y prestar especial atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Frente a los vientos costeros, Protección Civil recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan resultar afectados por las elevadas mareas y oleaje que suele generarse ante la intensidad de vientos fuertes y aconseja no estacionar los vehículos en zonas que se puedan ver afectadas por el oleaje.

En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a quien se encuentre en las proximidades en el mar, por lo que pide no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Por otro lado, ante la previsión de nieve, Protección Civil aconseja viajar por carretera si es imprescindible y, en ese caso, tener especial cuidado con las placas de hielo.

En general, recomienda informarse sobre la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extremar las precauciones, revisar el vehículo, los neumáticos, anticongelante y los frenos, así como atender a las recomendaciones de Tráfico.

También recuerda la importancia de tener la precaución de llenar el depósito de gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas, al tiempo que señala como útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y cargador de automóvil.

En caso de quedar atrapado por la nieve, aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovar cada cierto tiempo el aire y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo. En caso de quedar aislado y necesitar ayuda, Protección Civil aconseja no tratar de resolver la situación de manera unilateral, informar del hecho, pedir ayuda y esperar a no ser que la situación sea insostenible.