El proyecto 'eco2for' desarrolla calculadoras de biomasa para cuantificar el carbono almacenado en bosques

El proyecto 'eco2for' ha desarrollado calculadoras de biomasa para cuantificar el carbono almacenado en bosques

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'eco2for', llevado a cabo por un consorcio de entidades del ámbito forestal, tecnológico y científico, ha desarrollado calculadoras de biomasa y carbono para proyectos de repoblación, capaces de estimar el carbono fijado en los primeros años y el potencial de absorción a largo plazo según la especie, la densidad de plantación y las condiciones ambientales, según han informado sus impulsores.

Los resultados del proyecto se han presentado en la jornada 'Nuevas metodologías para la generación de créditos de carbono', un encuentro que ha reunido a más de medio centenar de representantes del sector forestal, la administración pública, centros de investigación y empresas vinculadas al ámbito de la sostenibilidad y la gestión del carbono.

Durante los dos años de duración del proyecto, las seis entidades que forman parte del consorcio --Foro de Bosques y Cambio Climático, Fundación Cesefor, Fundación Cetemas, el ICIFOR-INIA-CSIC y los grupos de investigación UVa-Cambium, de la Universidad de Valladolid y USAL-Bisite, de la Universidad de Salamanca-- han trabajado de forma conjunta en el diseño de metodologías, herramientas digitales y proyectos piloto que refuercen el papel de la gestión forestal en la mitigación del cambio climático.

Asimismo, en el proyecto se han elaborado tres nuevas metodologías de Gestión Forestal Mejorada para cuantificar el aumento de carbono almacenado en los bosques junto con sus herramientas de cálculo correspondientes. Estas metodologías abordan distintas estrategias de gestión, desde la mejora de productividad, la prolongación de turnos de corta o la conversión de zonas de aprovechamiento a conservación.

Además, en el marco del proyecto, se ha creado una plataforma digital integral para el diseño, validación, registro y seguimiento de proyectos de absorción de carbono forestal. Se trata de una herramienta que integra modelos de biomasa basados en teledetección, así como una aplicación móvil para la toma de datos en campo y un sistema de monitoreo automatizado, que permitirá verificar las absorciones de carbono con datos objetivos y trazables.

Otra herramienta que se ha desarrollado es un asistente inteligente para la consulta avanzada del mercado de créditos de carbono, la cual aplica técnicas de inteligencia artificial y análisis de datos para facilitar el acceso a información actualizada.

Este asistente permite realizar consultas en lenguaje natural, acceder a registros oficiales y plataformas internacionales y comparar precios, tipos de proyecto y volúmenes de créditos disponibles en distintos mercados, una herramienta estratégica para promotores, administraciones y empresas interesadas en desarrollar o invertir en proyectos de absorción forestal.

En paralelo, 'eco2for' ha trabajado en una metodología de adaptación al cambio climático para analizar la vulnerabilidad de las especies forestales ante distintos escenarios climáticos y proyectar su distribución potencial futura en la Península, para contribuir a planificar la gestión y repoblaciones forestales de forma más adaptativa y sostenible.

Asimismo, 'eco2for' ha permitido definir un sistema de indicadores de biodiversidad y sostenibilidad para evaluar de forma cualitativa y cuantitativa el impacto ecológico de los proyectos de absorción.

Durante la jornada se ha celebrado la mesa de debate 'El papel de la Gestión Forestal en la descarbonización', en la que se puso de manifiesto la creciente relevancia de los sumideros forestales en las estrategias de neutralidad climática y la necesidad de disponer de instrumentos de cálculo, certificación y trazabilidad que garanticen la credibilidad del mercado de créditos de carbono.

También se destacó el potencial del mercado voluntario de carbono como una vía de financiación complementaria que puede contribuir a hacer viable la gestión de los montes, así como la necesidad de avanzar en metodologías sólidas y transparentes, capaces de demostrar la adicionalidad de los proyectos y de fomentar la colaboración entre administraciones, centros de investigación y empresas para ampliar la escala de las soluciones basadas en los bosques.