MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE y ERC llevarán los compromisos climáticos de España a la próxima Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tendrá lugar el 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados. Por su parte, PP reclamará mejorar la Estrategia contra la Despoblación y Vox, derogar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y las nuevas tasas de basuras.

Así, el Grupo Parlamentario Socialista llevará la COP30 a la Comisión de Transición Ecológica a través de un PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, por la que quiere que el Congreso inste al Gobierno a mantener "la ambición y el compromiso" en la lucha contra el cambio climático demostrados por España en el seno de la UE.

A su vez, quiere pedir al Ejecutivo que "siga siendo un ejemplo a nivel mundial" en restauración de ecosistemas, protección del medio ambiente y despliegue de renovables. Además, incide en que continúe aportando recursos y asesoramiento a países con menores capacidades económicas o tecnológicas para que puedan continuar avanzando en su transición energética y adaptación al cambio climático.

Mientras, ERC ha registrado una PNL a la que ha tenido acceso Europa Press por la que busca que el Gobierno vincule jurídicamente todas las políticas públicas del Estado al cumplimiento de los planes nacionales de reducción de emisiones (o NDC, por las siglas en inglés de contribuciones determinadas a nivel nacional), que todos los países signatarios del Acuerdo de París deben presentar.

En el caso de la Unión Europea (UE), el objetivo de reducción de emisiones se acuerda en Bruselas. Después, cada nación europea lo traslada a su política nacional. En lo que respecta a España, el Gobierno lo hace a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El Grupo Parlamentario Republicano quiere además que el Ejecutivo exija a la Comisión Europea que cumpla los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y remita de manera urgente los objetivos de emisiones comprometidos en el Acuerdo de París. Estos fueron acordados por los ministros de medioambiente el pasado 4 de noviembre, dos días antes del inicio de la Cumbre de Líderes de la COP30.

A su vez, los republicanos insisten en que España impulse en el marco del Consejo de la Unión Europea distintas iniciativas para condicionar cualquier relación bilateral y la negociación de acuerdos comerciales y de inversión en el cumplimiento íntegro del Acuerdo de París.

Por último, instan al Ejecutivo a acelerar la implantación de una fiscalidad verde que acerque al Estado a la media europea de recaudación. En especial, desean que impulse la aplicación de impuestos al queroseno a nivel europeo, así como a los vuelos frecuentes a escala estatal.

Mientras, el PP ha registrado una PNL con el objetivo de que el Gobierno impulse la cohesión social y territorial en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación. En el texto, el PP ha pedido que el Ejecutivo mejore la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, reflejando las "principales preocupaciones" del medio rural en sus ejes.

A su vez, ha demandado que el Gobierno impulse un Mecanismo Rural de Garantía que incorpore el estudio de los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas. En cuanto al tema legal, también le ha instado a presentar un análisis de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural en el plazo de seis meses y a realizar las moficiaciones que sean precisas a la norma previa presentación del correspondiente informe en las Cortes Generales.

Los de Alberto Núñez Feijóo también han reclamado que el Ejecutivo desarrolle y apruebe un estatuto básico de los pequeños municipios y que impulse la coordinación y la colaboración con Comunidades Autónomas (CCAA), ayuntamientos y diputaciones para garantizar la eficacia de las medidas de la nueva estrategia nacional.

También han insistido en que el Gobierno inste a los órganos competentes de la UE para que impulsen una mejor delimitación de los territorios que puedan acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Los 'populares' también traen a la Comisión otra iniciativa que persigue entre otras cosas la creación un Programa Nacional de Adaptación de EDAR (PNA-EDAR) destinado a la modernización de las estaciones depuradoras de aguas residuales para la eliminación de microcontaminantes; así como otra que quiere que el Gobierno incremente la demanda eléctrica eficiente protegiendo a consumidores y empresas de los daños y perjuicios derivados del apagón de abril.

Además, el orden del día de la Comisión también contempla el debate de una PNL de Vox que quiere revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las ZBE, así como anular la normativa que ha provocado la creación de tasas municipales de basuras. Asimismo, los diputados discutirán sobre una iniciativa del BNG relativa al reconocimiento de las comunidades de montes vecinales en mano común como comunidades energéticas.

Por otra parte, también hablarán sobre una PNL de Sumar que quiere instar al Ejecutivo a desarrollar una Estrategia Nacional de Químicos y actualizar el Real Decreto de envases y residuos de envases, para garantizar la aplicación del el principio de precaución y los criterios de salud en especial en la etapa de la infancia y en las mujeres embarazadas a raíz de los nuevos estudios e informes en esta materia.