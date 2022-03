PSOE y PNV discrepan con Podemos sobre la investigación de abusos en la Iglesia pero no se cierran a algún acuerdo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PNV discrepan con Unidas Podemos, ERC y Bildu sobre el instrumento mediante el cual investigar los casos de abusos sexuales acaecidos en el seno de la Iglesia católica, pero mantienen viva la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate en el pleno del Congreso de la proposición no de Ley del PSOE y PNV relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una Comisión independiente con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos.

"Estamos negociando", ha confirmado a la Presidencia del Congreso la socialista Carmen Calvo, al ser preguntada sobre si aceptaba alguna de las enmiendas presentadas a la iniciativa que el PSOE y PNV pactaron para encargar esa investigación al Defensor del Pueblo al frente de una comisión de expertos.

En el turno para la defensa de la iniciativa, la diputada del PNV Josune Gorospe ha comenzado su intervención con palabras de recuerdo para "las víctimas y a sus familias, que durante tantas décadas han sufrido en silencio unos hechos tan dolorosos", y ha indicado que las investigaciones son "delicadas por la naturaleza de los hechos" y "difíciles porque ha transcurrido mucho tiempo".

"El objeto de la Proposición No de Ley, que hemos presentado de forma conjunta con el PSOE, es esclarecer los hechos porque estas personas, las víctimas y sus familias, tienen derecho a conocer la verdad con datos veraces. Reconocer y reparar, proteger y prevenir este tipo de hechos", ha explicado la diputada.

Frente a la postura del PP, que propone investigar todo tipo de abusos sexuales y no solo los producidos en la Iglesia, Gorospe ha defendido que el caso de los de la Iglesia "tiene suficiente entidad para que haya una línea de trabajo específica". Por otro lado, ha apostado por que dicha investigación "salga del pim, pam, pum de esta Cámara, de la guerra política de esta Cámara", en contra del planteamiento de Unidas Podemos, Bildu y ERC.

Por el Grupo Socialista, coautor de la iniciativa, la diputada Carmen Calvo ha suscrito toda la argumentación de Gorospe y ha añadido que "muy pocos asuntos" en la política requieren dirigirse a todos los miembros de la Cámara. "Le he escuchado a una víctima decir que es experto en dolor, en sufrimiento. Se trata de poner a la víctima por delante absolutamente de todo", ha declarado Calvo.

Así, la diputada socialista ha defendido la idoneidad de que sean expertos y no diputados quienes dirijan la investigación. "Primero la víctima, después los expertos y en tercer lugar, la política", ha manifestado Carmen Calvo, quien ha indicado que "la propia Iglesia Católica ha cambiado de posición" y está dispuesta también a colaborar.

"DAR VOZ" A TODAS LAS VÍCTIMAS

En el turno de defensa de enmiendas, la portavoz de EH Bildu Isabel Pozueta ha confesado que les gustaría llegar a un acuerdo para "dar voz" a todas las víctimas, desde una comisión privada dirigida por el Defensor del Pueblo, pero también en un espacio parlamentario público, una comisión no permanente específica, como plantean en la enmienda presentada junto a Unidas Podemos y ERC.

"No hay razón para no posibilitar ambas. Que las diferencias políticas, que los intereses partidistas ocultos y las razones con la Iglesia no tan ocultos no impidan respetar a todas las víctimas de abuso y sus deseos", ha afirmado la diputada de Bildu.

Desde ERC, la diputada Carolina Telechea ha declarado que la iniciativa que hoy se ha debatido "está descafeinada" porque "no da respuesta a la principal demanda de las víctimas que es dar publicidad a su relato". Por eso, ha señalado que su enmienda pretende dar respuesta a la solicitud de las víctimas.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, también ha comenzado dirigiéndose a las víctimas para agradecerles que hayan "marcado el camino". "Hemos aprendido que estos delitos pueden haber prescrito para los tribunales, pero no en vuestra memoria", ha asegurado Asens, que ha remarcado que su propuesta es "una comisión parlamentaria para poder escuchar a los expertos" y luego "crear una Ley, el marco jurídico que permita crear esa comisión de la verdad".

"Creo que las víctimas se merecen una solución efectiva y por eso nosotros, hasta el final, intentaremos llegar a ese acuerdo porque las víctimas se lo merecen", ha zanjado el diputado de Unidas Podemos.

EL PP CRITICA EL "DOBLE RASERO" DE LA IZQUIERDA

En la presentación de la enmienda del PP, Macarena Montesinos ha dicho que no poder entender, "después de haber escuchado a las proponentes de la iniciativa, que no tengan en cuenta" su propuesta, es decir, el que se investigue a todas las víctimas de abusos. "Y no hay actitud, para nosotros, más deleznable que cuando las administraciones públicas y los gobiernos responsables guardan un cómplice y atronador silencio. Una vez más, queda en evidencia el doble rasero habitual de la izquierda, que es el sectarismo", ha criticado.

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Sara Giménez ha anunciado que su grupo va a apoyar la iniciativa. "Supongo que a nadie le sorprenderá, puesto que los liberales somos prácticamente el único grupo de esta Cámara que apoyamos siempre, y en todo caso, que se investigue, se juzgue y se condene cualquier delito de abuso sexual, ya sea en centros de menores tutelados en Baleares, Valencia y la Comunidad de Madrid o en el entorno de la Iglesia", ha manifestado.

También el diputado del BNG Néstor Rego ha avanzado su apoyo a la propuesta, a pesar de reconocer "la limitación de la fórmula", porque "ya es hora de abrir la investigación con un impulso público de un problema que se viene ocultando durante décadas".

Asimismo, el diputado del PDeCAT Genís Boadella ha destacado que a su grupo le parece "bien" encargar estos trabajos al Defensor del Pueblo, con una comisión independiente de asesoramiento, y que "se ponga luz y taquígrafos en un informe con las debidas conclusiones y las debidas recomendaciones". "A partir de estas conclusiones y recomendaciones, seguro que nuestra acción legislativa podrá ser mucho más eficaz", ha zanjado.

Josep Pagès I Massó, diputado Junts per Catalunya, ha afirmado que hay que "ir a máximos" y que no entienden "por qué el Partido Socialista se empeña en pasar la pelota al Defensor del Pueblo cuando es posible acordar la creación de una auténtica comisión de la verdad". En su opinión, la actuación del Defensor y "el informe resultante debe abrir aquí, en el marco de esta Cámara, un proceso con todas las consecuencias".

En último lugar, el portavoz de VOX José María Sánchez ha declarado que esta PNL es relativa a "una cuestión de la mayor gravedad moral, como es la de los abusos sexuales en la infancia y adolescencia, que no debe ser objeto de un tratamiento político en el peor de los sentidos de este término, a saber, aquello que conviene circunstancialmente a partidos políticos".

Así, el diputado de Vox ha dicho que "esos comportamientos criminales deben ser juzgados por los jueces" y que confían en que el estudio encargado por la Iglesia católica "repare íntegramente" a las víctimas que no hayan sido reparadas por los tribunales.

En la mañana de este martes la Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado poner fecha al debate de la comisión parlamentaria que solicitaron Unidas Podemos, ERC y Bildu para investigar los abusos sexuales en la Iglesia.