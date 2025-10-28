Publieurope se fusionará con MFE Advertising antes de que finalice 2025

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Publieurop se fusionará antes de que finalice 2025 con MFE Advertising, la concesionaria internacional de MFE - Media For Europe.

Según ha informado este martes Media For Europe, este paso implicará la centralización en MFE Advertising de la responsabilidad de "funciones clave" como digital, marketing/operaciones y la coordinación tanto de las sedes de los grandes clientes internacionales como de las agencias de medios.

De este modo, ha detallado que las áreas de negocio estarán dirigidas por Paola Colombo, Matteo Cardani y Michele Giraudo, con los cargos respectivos de chief digital officer, chief marketing officer y chief revenue officer.

A partir del 1 de enero de 2026, MFE ADV coordinará seis concesionarias con más de 1.500 profesionales, con sedes en Milán, Madrid, Múnich, Londres y París, y contará con una estructura que, entre emisoras propias y en concesión, abarcará más de 10 países europeos y alcanzará a 300 millones de ciudadanos.

Tras España, donde en 2023 la dirección de Publiespaña fue asignada a Davide Mondo como director general, con Stefano Sala como presidente ejecutivo, ahora llega el turno de Alemania e Italia.

De este modo, el actual director general de la Línea Agencias de Publitalia '80 y director general de Mediamond, Nicola Lussana, asume el nuevo puesto internacional de director general de Seven.One Media, la agencia publicitaria del grupo ProSiebenSat.1 con sede en Múnich.

"La probada experiencia de Nicola en el mercado italiano nos permitirá implementar el modelo cross-media de forma rápida y eficaz también en el área DACH", ha manifestado Stefano Sala, CEO de MFE Advertising y executive board director de MFE.

Por su parte, Lussana ha dicho sentirse "honrado por este importante nombramiento y responsabilidad" y ha agradecido a Sala "la confianza depositada" en él. "El área DACH representa una pieza clave en la estrategia internacional del grupo: el objetivo es posicionarnos en Alemania, Austria y Suiza como socio de referencia para clientes y agencias de medios, maximizando el impacto de las campañas publicitarias y respondiendo de forma eficaz a todas sus necesidades de comunicación", ha añadido.

También se producen cambios organizativos en Publitalia '80, donde Stefano Sala mantiene los cargos de presidente y director general, mientras que Matteo Sordo, anteriormente director general de la Línea Clientes, pasa a ser director general Comercial. Este rol se suma a los de director general de Digitalia '08 y vicepresidente de Mediamond, de las que Stefano Sala es presidente.