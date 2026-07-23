Los radares de la DGT recaudaron casi 250 millones en 2025 según AEA, que sitúa el de La Canyada (Valencia) a la cabeza

Archivo - Imagen de la señalización que indica la existencia de un radar - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron "la cifra récord" de recaudación de 246.802.934 euros el año pasado, lo que representa un incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El informe revela que el punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, es el más activo del país tras formular 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunidad Valenciana el dispositivo del kilómetro 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

Según AEA, el incremento en la recaudación de los radares españoles en 2025 "no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT".

La AEA destaca que la "gran sorpresa" del informe radica "en la extrema eficiencia" de un pequeño grupo de cinemómetros ya que, de los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.

Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma "muy desigual". Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones de euros), Madrid (17,9 millones de euros) y Cádiz (16,5 millones de euros). Por el contrario, las zonas de "tregua" se localizan en Orense (1,3 millones de euros), Cáceres (1,6 millones de euros) y Salamanca (1,8 millones de euros).

A la vista del "importante" número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que "la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación".