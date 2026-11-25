Archivo - Celebración del evento ‘Plumas y Patitas 2026’, en la Plaza Pedro Zerolo, a 28 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha pedido este miércoles a las cuatro principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales del próximo domingo un IVA reducido para la asistencia veterinaria y una revisión de la Ley de Bienestar Animal y de la regulación del medicamento veterinario, dentro de un decálogo de propuestas para la próxima legislatura que lleva por lema 'Los perros no votan. Pero nosotros sí'.

En concreto, la organización ha solicitado que el Ejecutivo que salga de la convocatoria electoral aclare durante sus primeros seis meses el calendario de desarrollo y revisión de la Ley de Bienestar Animal y que concrete qué disposiciones mantendrá, cuáles modificará y cómo abordará los desarrollos reglamentarios pendientes. A su vez, ha instado a revisar la regulación del medicamento veterinario para preservar el criterio clínico y reducir cargas burocráticas.

Por otro lado, la RSCE ha reclamado un reconocimiento "efectivo" de las distintas modalidades de cría responsable, incluida la familiar, ocasional y especializada, y una estrategia nacional para proteger las razas caninas españolas, especialmente aquellas con poblaciones reducidas o amenazadas. A juicio de la organización, la responsabilidad de un criador debe evaluarse por la salud y el cuidado de sus perros, su formación y la trazabilidad de las camadas "y no únicamente por el tamaño o carácter profesional de su actividad".

Entre las medidas trasladadas a los partidos figuran también facilitar el acceso de los perros al transporte público y a determinados espacios públicos, preparar con el sector la aplicación del nuevo marco europeo, fomentar la educación y las actividades caninas y reforzar la lucha contra el abandono y el comercio ilegal. En este sentido, la organización ha reclamado "datos públicos y comparables" que permitan conocer mejor el origen del ingreso de animales en centros de acogida y de la reducción de adopciones, así como evaluar si las medidas adoptadas están consiguiendo resultados.

En este contexto, la organización ha solicitado a las fuerzas políticas que concreten qué propuestas están dispuestas a asumir y se compromete a dar a conocer las respuestas recibidas y a realizar un seguimiento durante la próxima legislatura. Su presidente, José Miguel Doval, ha recalcado que cuidar correctamente de un perro "supone una responsabilidad durante toda su vida y también un esfuerzo económico importante para las familias".

"Pedimos que las decisiones que se adopten tengan en cuenta esa realidad y estén basadas en criterios científicos, veterinarios y de bienestar animal", ha señalado.