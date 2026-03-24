La Red Estatal Enebé se concentra este jueves en 10 ciudades para exigir reconocimiento legal de identidades no binarias

Cartel de las concentraciones previstas frente a Registros Civiles para el 26 de marzo. - ENEBÉ

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Estatal Enebé ha convocado para el próximo jueves 26 de marzo concentraciones frente a los Registros Civiles de diez ciudades españolas para reclamar el reconocimiento legal de las identidades no binarias en España. Según la organización, se trata de la primera movilización no binaria coordinada a escala estatal, y se enmarca en el contexto del 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans.

Entre sus demandas figura el reconocimiento pleno de las personas no binarias en todos los ámbitos legales y administrativos, la no imposición de marcadores de género en el certificado de nacimiento en el momento de nacer, y el establecimiento de un proceso administrativo que permita añadir de forma opcional marcadores acordes a todas las identidades de género que también puedan utilizar personas migrantes y menores de edad.

Las concentraciones están previstas en Barcelona (plaza del Duc de Medinaceli, 3), Madrid (calle de Montera, 18), Murcia (avenida de la Justicia, s/n), Santander (calle Calvo Sotelo, 25), Sevilla (calle Enramadilla con Vermondo Resta), Tortosa (carrer de Montcada y plaza Gerard Vergés), Valencia (avenida del Professor López Piñero, 14), Valladolid (calle Angustias, 40-44) y Zaragoza (plaza Expo, Ciudad de la Justicia), todas ellas a las 18:00 horas salvo Barcelona, donde comenzará a las 17:00.

CRITICA QUE LA LEY LGTBI "DEJÓ FUERA" A PERSONAS NO BINARIAS

La red ha denunciado que la Ley LGTBI de 2023 "dejó fuera" a las identidades no binarias al limitar la autodeterminación de género a las opciones "hombre" o "mujer", lo que supone, a su juicio, que las personas no binarias continúan sin ser reconocidas en documentos de identidad, certificados de nacimiento, el padrón de habitantes y la documentación de organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Registro Civil.

"La falta de reconocimiento de nuestras identidades afecta a nuestra integridad física y mental, la privacidad y el acceso a la salud o al trabajo, y por ende el acceso pleno a derechos fundamentales y a una vida digna", ha denunciado la organización en un comunicado, al tiempo que ha subrayado que el 81% de las personas no binarias evitan espacios "por miedo a sufrir violencias".

Además, Enebé ha señalado que el reconocimiento de las identidades no binarias está respaldado por expertos de la ONU y organismos internacionales, y apunta que países como Argentina, Canadá, Alemania, Dinamarca y varios estados de Estados Unidos ya ofrecen opciones de género alternativas como "X" o "tercer género" en sus documentos de identidad.

La Red Estatal ha afirmado que mantendrá un "monitoreo continuo" de la situación hasta que se garantice el cumplimiento de lo que considera obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos, e insta también a "aumentar los mecanismos de prevención y protección" contra la discriminación y la violencia de la comunidad.