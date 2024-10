Redondo se opone "radicalmente" al "aquelarre antiabortista" que "el PP pretende celebrar" en el Senado

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este martes que el Gobierno se opondrá "radicalmente" al "aquelarre antiabortista" que "el PP pretende celebrar con la extrema derecha" en el Senado.

"No podemos dar un paso atrás en la libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad y su propio cuerpo. Esta es una cuestión esencial. No vamos a dar un paso atrás. Nos vamos a oponer radicalmente a ese aquelarre antiabortista que el PP pretende celebrar con la extrema derecha en el Senado. Nos oponemos radicalmente y haremos todo lo posible por evitarlo", ha indicado Redondo, este martes, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra como respuesta a la pregunta de la senadora Sara Bailac, de ERC, sobre la opinión del Gobierno en relación con el auge de los discursos de odio que "atentan contra los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+".

En este sentido, la ministra ha insistido en que están "ante una lucha global, una lucha cultural" en la que intentan "devolver a las mujeres a la caverna", a "tiempos pretéritos". "Y, por tanto, cuenta con este Gobierno. Estamos dispuestos a dar la batalla. Somos un Gobierno profundamente feminista, profundamente comprometido con la igualdad", ha destacado.

Asimismo, Redondo ha señalado que se trata de "una gran lucha por la libertad" que se debe librar "desde las instituciones, pero también en la calle, también en los foros internacionales, en los foros europeos" y ha subrayado que van a "dar la batalla" con leyes, con red institucional, con más recursos "que hagan que se blinden los derechos de las mujeres absolutamente de futuro".

Por su parte, Bailac ha recalcado en su intervención que el PP ha "blanqueado" los "discursos del odio" desde las instituciones. "Señora ministra, nuestra respuesta tiene que ser clara, firme y contundente. Legislar para garantizar derechos, para blindar los derechos de las mujeres", ha defendido.

PP: LAS VIOLACIONES "SE HAN TRIPLICADO"

Por otro lado, Redondo ha pedido al PP que se tome "en serio" la violencia hacia las mujeres, después de la intervención de la senadora 'popular' Nidia Arévalo, que le ha cuestionado a la ministra sobre las medidas que va a adoptar ante el "incremento" de las agresiones sexuales.

En este sentido, Arévalo ha explicado que, desde que el PSOE llegó al Gobierno, las violaciones "se han triplicado". "Este año vamos a superar la barrera de 5.000 violaciones al año, 13 violaciones al día. En España violan a una mujer cada dos horas. ¿Cómo es posible que estemos cada vez más en peligro? ¿Y cuál es la respuesta? Su tibieza. Su tibieza, señora Redondo, que lo único que hacen es desproteger a las mujeres a costa de los errores de las leyes", ha recalcado.

Además, ha pedido la dimisión de Redondo, que ha dicho que "no domina el área". "Entiendo que le dé miedo tomar medidas contundentes. Que no se vea capacitada, señora ministra, para solucionar el tema punitivo de las agresiones sexuales. Pero no hay tiempo", ha indicado.

Por su parte, Redondo ha contestado que estos datos "tienen muchas causas" y ha hecho alusión al aumento de las denuncias, al acceso de los menores a la pornografía y al negacionismo. También ha afeado al PP que no son creíbles. "No tienen capacidad de demostrarnos su credibilidad porque juegan al despiste permanentemente. Así que yo les digo y les repito, vengan a las soluciones, vengan a la renovación del Pacto de Estado y olvídense de seguir gobernando con la extrema derecha y seguir sus políticas de recorte tras recorte en políticas de igualdad", ha concluido.

NO CONVIVIR CON EL PADRE MALTRATADOR

Por otro lado, la ministra de Igualdad ha apostado por "repensar" el concepto del interés superior del menor en el ámbito de la violencia de género ya que, a su juicio, este interés superior del menor "no puede estar en convivir con un padre maltratador".

"Estamos intentando reforzar también mecanismos que hagan frente a la violencia vicaria. Este año han sido diez los menores asesinados y la violencia vicaria nos preocupa especialmente. Y en este sentido, yo creo que tenemos que repensar el concepto de interés superior del menor. El interés superior del menor no puede estar en convivir con un padre maltratador", ha subrayado Redondo.

Así lo ha indicado la ministra de Igualdad, en respuesta a una pregunta de la senadora de EH Bildu Olaia Duarte sobre las medidas que propone el Gobierno, teniendo en cuenta las conclusiones del informe de evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022, para mejorar los ejes de atención directa a las víctimas.

Según ha precisado la senadora de EH Bildu, la evaluación del periodo 2018-2022 da a conocer que se han llevado a cabo 190 medidas del pacto, 85 están en proceso de materializarse y 9 no se han desarrollado todavía.

En concreto, ha dicho que les "preocupa" que "el eje relativo a la atención institucional a las víctimas" sea "uno de los que tiene más tareas pendientes en proceso", como "el trabajo legislativo para considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la violencia machista como delitos graves". Asimismo, cree que "hace falta también dotar de más recursos al sistema jurídico penal ya colapsado".

Por su parte, Redondo ha comenzado su intervención condenando "radical y absolutamente" los dos nuevos asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género que se han producido este fin de semana en Almería y Pontevedra.

Según ha remarcado la ministra de Igualdad, el 96% de las medidas del Pacto de Estado, al menos en lo cuantitativo, están cumplidas, pero ha precisado que "no es suficiente, ni mucho menos".

Entre esas líneas, ha destacado el "reconocimiento ágil" de las víctimas, tanto de las mujeres como de sus hijas e hijos, y "tanto a los menores como a los mayores a su cargo"; nuevos instrumentos más eficaces, por ejemplo, el dispositivo COMETA --según ha precisado, ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada--; reforzar los mecanismos que hagan frente a la violencia vicaria; la autonomía económica e insistir en la concienciación y en la educación para hacer frente a las nuevas violencias en la red.

REMOVER OBSTÁCULOS PARA EL COLECTIVO LGTBI

Por otro lado, preguntada por la senadora del PNV María Dolores Etxano sobre el seguimiento que está realizando el Ministerio de Igualdad de la implantación de los preceptos recogidos en materia de empleo en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, Redondo ha asegurado que están "trabajando" para "sacar adelante esas medidas que remuevan los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de todas las personas".

En concreto, ha dicho que hoy están de "enhorabuena" porque se ha aprobado en el Consejo de Ministros un reglamento para garantizar la igualdad de las personas LGTBI+ en empresas con más de 50 trabajadores. "A partir de ahí, pues vamos a seguir trabajando. Le puedo asegurar que todas las consideraciones y las aportaciones del Ministerio de Igualdad han sido tenidas en cuenta e incorporadas", ha asegurado.

Por su parte, la senadora del PNV ha calificado de "buena noticia" la aprobación de este reglamento porque "supone un avance importante", pero ha lamentado que se ha aprobado "con ocho meses de retraso sobre lo previsto en la ley" y ha advertido de que "queda pendiente que el Ministerio de Trabajo y Economía Social diseñe las medidas de acción para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo" que "históricamente" ha estado "excluido", sobre todo "las mujeres trans".