Redondo recuerda una cita del Nuevo Testamento al cura que ha negado la comunión a un alcalde por su condición sexual

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha echado mano de una cita del Nuevo Testamento, Galatas 3:28, recriminando la actitud del párroco de Torrecaballeros (Segovia) que ha negado la comunión al alcalde de esa localidad, el socialista Rubén García de Andrés, por "su condición sexual" y "vivir en pareja", según ha denunciado el propio regidor.

En este contexto, Redondo ha escrito un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha señalado que el sacerdote "desconoce el Nuevo Testamento. Galatas 3:28: "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo".

Además, ha insistido en que "la buena noticia del Evangelio es la fraternidad y el amor frente a toda forma de discriminación".

El alcalde del municipio ha acusado de "homofobia" al Opispado de Segovia tras lo sucedido, que él mismo ha denunciado en una publicación en su perfil de la red social X, en la que ha precisado que el mismo párroco le comunicó que se le "prohíbe recibir la sagrada comunión" por los motivos expuestos.

García de Andrés ha indicado que el párroco hizo una consulta al respecto al Obispado de Segovia, que, vía correo electrónico, respondió que "la doctrina es clara", tras lo que el cura decidió negarle la comunión.