Redondo recuerda que reconocer el género no binario no forma parte del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar

Asegura que la Ley Trans ha mejorado la vida de más de 5.000 personas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que reconocer el género no binario no forma parte del acuerdo de gobierno que suscribieron el Partido Socialista y Sumar, por lo que, no está previsto que se produzca este hecho.

"En esta decimoquinta legislatura, lo realmente importante es que sigamos avanzando en derechos, en derechos de las personas trans y de las personas LGTBI, pero esta cuestión en concreto no forma parte del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar", ha contestado Redondo en el Pleno del Senado este martes a la pregunta de la senadora Carla Antonelli del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.

Redondo ha indicado que hay que ser capaces de conciliar la igualdad de derechos de las personas LGTBI con el respeto a la distribución competencial y con la seguridad jurídica.

Ha citado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a España a habilitar la casilla de sexo indefinido en el registro central de extranjería para aquellas personas no binarias que tengan reconocida esta identidad en sus países de origen, aunque seguidamente ha indicado que la Agencia de Protección de Datos ha advertido de que incluir esta tercera casilla puede atentar contra los derechos a la intimidad del colectivo y de determinadas personas.

"Lo realmente preocupante en estos momentos es el avance de los discursos de odio hacia este colectivo. Ese es el verdadero problema y tenemos que ser capaces de estar unidas en este asunto", ha señalado la ministra, quien ha dicho estar convencida que van a trabajar "muy bien" a lo largo de la legislatura y, aunque haya "pequeñas cuestiones" que les separe a su formación de la de Antonelli van a trabajar en el avance derechos de las personas trans y LGTBI.

Por su parte, la senadora de Más Madrid ha lamentado durante su intervención que el reconocimiento del género no binario quedase fuera de la ley tran y lo ha achacado a "peleas, inmundicias y batallas indecentes que hicieron de las vidas de las personas trans un auténtico calvario".

"Finalmente no entró en ese apartado y quedaron fuera del texto las personas no binarias", ha reprochado la senadora, y ha añadido que este hecho provoca situaciones como la de la Agencia de Protección de Datos, "que llegó a confundir identidad o expresión de género con la orientación sexual de las personas".

Antonelli ha emplazado a que el país vuelva a "subirse al tren del que nunca debió bajarse", el que llevó al país a España a ser pionera con el matrimonio igualitario en el 2005, en el 2007 con la ley de identidad de género o en el 2022 con la ley integral trans. "Reconozcamos los derechos legales de las personas que llevan muchos años luchando en este país por ser reconocidas", ha pedido.

"FRAUDE" EN LA LEY TRANS

En otra pregunta parlamentaria, también a la ministra de Igualdad, Nidia María Arévalo, del Grupo Parlamentario Popular, le ha cuestionado sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para perseguir el fraude en la aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Arévalo ha afirmado que España está viviendo en "una continua inseguridad jurídica" y que en los últimos meses se han visto los "efectos perversos" de la ley trans como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde "seis supuestos agresores sexuales solicitan el cambio de género para acudir al mismo centro de atención que sus víctimas".

Redondo ha instado a la senadora popular a presentar denuncia si es conocedora de que estos hechos están ocurriendo. "Si tiene esas pruebas, por favor, denúncielas. denúncielas a las autoridades competentes, denúncielas a la fiscalía, denúncelas porque seguramente todos saldremos beneficiados, porque se investigarán", ha indicado la ministra.

"¿Usted de verdad cree que por el hecho de que unos cuantos desaprensivos abusen de esta ley, la ley ya no sirve? Una ley que ha mejorado la vida de más de 5.000 personas, que ha hecho que más de 5.000 personas se sientan más felices, se sientan más acorde con lo que son y se sienten. Esta ley merece la pena", ha contestado Redondo.