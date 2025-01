Redondo se reunirá la próxima semana con la Conferencia Episcopal tras la denuncia de terapias de conversión sexual

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este viernes que la próxima semana se reunirá con la Conferencia Episcopal Española (CEE) después de que su departamento decidiera investigar a siete diócesis por participar en cursos de conversión sexual para personas LGTBI+ y que el Obispado de Segovia defendiera que un párroco negara la comunión a una pareja homosexual.

Redondo ha defendido que el Gobierno va a "generar un diálogo" con los obispos y defender su criterio pues, a su juicio, negar la comunión a dos personas homosexuales es "claramente inconstitucional".

"Este tipo de declaraciones y de acciones son contrarias al artículo 14 de la Constitución", ha señalado Redondo en una entrevista en el programa '59 segundos' de TVE, que ha recogido Europa Press, donde también ha asegurado que debe ser el Tribunal Constitucional el que aclara en una sentencia hasta que punto esa negación de la comunión vulnera "el principio de igualdad y no discriminación".

Según Redondo, la actitud del párroco de Segovia también incumple el artículo 16 de la Carta Magna pues, en su opinión, "no se está tratando de igual manera en relación a la fe, a la libertad ideológica y de conciencia".

"Tampoco la Iglesia, aunque no haya una ley específica, puede sustraerse a las reglas constitucionales, al principio de igualdad y no discriminación del artículo 14. Y, por supuesto, no se puede discriminar a un ciudadano LGTBI y exigirle que opte o bien por su fe o bien por su condición sexual. Esto es claramente discriminatorio y espero que haya denuncia", ha explicado.

CONTRA LAS TERAPIAS

En otro orden de cosas, el Ministerio de Igualdad también anunció que va a investigar la denuncia trasladada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia', en la que expone que en siete diócesis españolas se están impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

En concreto, según se desprende de la denuncia consultada por Europa Press, 'No es terapia' ha denunciado a un total de siete diócesis: Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. Así, el Ministerio va a analizar el contenido de la misma "para estudiar las acciones a impulsar en el marco de sus competencias".