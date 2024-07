La región sufre un déficit de mil guardias civiles

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La región madrileña sufre un déficit de mil guardias civiles, tal y como reconoció el coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, en una reunión que mantuvo hace unas semanas con miembros de las asociaciones profesionales, según ha informado AUGC Madrid.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil pidió en ese encuentro una ampliación de plantilla, con un mínimo de 1.600 efectivos para unidades de Seguridad Ciudadana y ampliación de 300 efectivos en las diversas especialidades y planas mayores de la Comandancia y Compañías.

Así, ven necesaria su correspondiente publicación para que no sean las unidades territoriales las que surtan de efectivos a las diferentes especialidades de la Comandancia mermando más aún las plantillas de los Puestos de Seguridad Ciudadana, "ya que la última catalogación de plantilla es del 2009 y desde entonces han creado nuevas Unidades en labores de apoyo entre las que se encuentran usecic-precos compañía, Equipos Viogen, Equipos Pegaso, Equipos de Policía Judicial, Gati, Unidades Plan Director y Plan Mayor a nivel Puesto y Compañía, Unidades de análisis nivel compañía, Auditores SIGO, etc".

Según la AUGC, lo descrito influye negativamente en el servicio que se presta al ciudadano, "ya que hay menos agentes de patrulla para asistir las incidencias". Destacan que Madrid tiene una población de 7.002.363 habitantes, siendo la tercera Comunidad de España en cuanto a población se refiere. Pero debido a su extensión geográfica la densidad de población es de 872 habitantes por kilómetros, muy superior a la densidad de población de España y a la del resto de las comunidades autónomas.

El coronel jefe les respondió de la necesidad de cubrir esta falta de guardias civiles "y así suplir las necesidades de la población de Madrid", según ha detallado la AUGC.

OTROS ASUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN

Dicha reunión tuvo lugar el pasado día 27 de junio y estuvo presidida por el coronel jefe, acompañado por cuatro comandantes de diferentes jefaturas/negociados de dicha Unidad. En dicho acto se trataron diversos puntos aportados previamente por las asociaciones.

Sobre formación, las asociaciones solicitaron que se den más cursos de formación y se incidió continuar con el de 'primer interviniente', ya que tiene mucha aceptación entre los guardias civiles de la Comandancia. Los mandos respondieron que hasta el momento se ha impartido cinco veces y que se van a seguir ir dando esos cursos mientras se pueda. Y que por parte de la Comandancia no se va poner pegas en ese sentido, "ya que el objetivo es mejorar la capacitación de los agentes".

Por parte del representante de AUGC se traslada que siguen sin llegar los comunicados de estos cursos a los guardias civiles de base, y más aún en Puestos grandes o en Unidades como Barajas donde el servicio es operativo. Al mismo tiempo, propusieron la idea de crear una bolsa de solicitantes de cursos y de candidatos e informaron de que se daría nuevos cursos de 'primer interviniente' y de interlocutor sanitario.

Además, se van a seguir impartiendo cursos sobre táser y que está ha sido utilizada positivamente en una ocasión por parte de la USECIC de la Comandancia. Desde la Asociación Unificada valoran que se haya facilitado a Unidades Operativas tipo USECI o USECI, pero piden que se entregue a todas las patrullas en servicio un arma no letal incapacitante, "para que sea parte del material adjudicado, al igual que puede ser un sirdee o la gorra del uniforme".

Por otro lado, la Comandancia informó positivamente sobre las comisiones de servicio siempre y cuando la unidad este por encima del 80% del personal y si son de menos de 3 meses de duración. Pero informaron negativamente si son comisiones de servicio de larga duración o si la plantilla está por debajo del 70%.

Respecto a los Descansos Acumulados Retribuidos (DASR) y Descansos Festivos Retribuidos (DFR), la asociación profesional indicó que hay muchas unidades en las cuales no se ofrece a los guardias civiles de disfrutarlas y que hay compañeros que quieren hacerlo, "pero sus jefes no lo permiten por instrucciones que les han dado. Desde la Comandancia respondieron que no hay inconveniente en que se hagan.

Por otra parte, los representantes de los guardias civiles también comentaron en la reunión la problemática que tienen los componentes que imparten formación como instructores de tiro o primer interviniente con los cuadrantes y las correspondientes modificaciones, "ya que perjudica su conciliación familiar, sumado a que las instalaciones para su realización no son las más acordes".

Por otro lado, AUGC pidió la creación de una galería de tiro acorde al siglo XXI y donde se pueda tirar en horario de mañana y tarde, como hacen otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o bien se usen las instalaciones existentes en esos horarios, "lo que facilitaría la forma de realizar el ejercicio de tiro a todo el personal de la Comandancia".

SITUACIÓN EN LOS DIFERENTES PUESTOS

Sobre el Puesto de Paracuellos, se informó de la tubería del garaje y que se ha dado inicialmente con el problema cambiando unos 30 metros de tubería.

En el de Pinto, los representantes de las asociaciones informaron de que cuarto de puertas esta en malas condiciones y con una capa de pintura no ha quedado solucionado. Se participa que la limpieza debe ser más exhaustiva, por lo que o bien suben horas o alguien tiene que supervisar esa limpieza. Las quejas serán trasladadas al Jefe del Puesto para que lo supervise.

Acerca del Puesto de Rivas, los mandos indicaron que no hay ninguna incidencia sobre limpieza y que la gotera del cuarto de puertas fue solventado por el mes de febrero con una reparación de 72 euros.

También hablaron del desánimo con el servicio a turnos, sobre todo en los Puestos de Las Rozas y Majadahonda, por que no se ha atendido a su deseo de incorporar los turnos de 8,5 horas. Desde la Comandancia respondieron que con ese sistema se perderían muchos patrullajes en las calles.