La reserva hídrica sigue aumentando y se encuentra al 83%, con 46.229 hm3, tras ganar 265 hm3 en una semana

Embalse de Picadas y presa de San Juan, a 22 de febrero de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 83%, con 46.229 hectómetros cúbicos (hm3), tras ganar 265 hm3 en una semana, es decir, el 0,5% de su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hm3, lo que les ha permitido ganar 26,7 puntos. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterranea.

En concreto, la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han recogido 81,9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por zonas, la vertiente atlántica está al 85% con 36.053 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 76,5% con 10.441 hm3.

En total, ocho cuencas están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (94,2%), Cantábrico Oriental (93,2%), Tinto, Odiel y Piedras (92,6%), Cuencas internas de Cataluña (92,2%), Cantábrico Occidental (92%), Guadalete-Barbate (91,8%) y Miño-Sil (91%).

Todas menos el Segura se encuentran por encima del 50%: Guadiana (86,1%), Duero (85%), Ebro (84,6%), Tajo (82,8%), Guadalquivir (81,8%), Cuenca Mediterránea Andaluza (73,4%) y Júcar (63,7%). De hecho, el Segura, que tradicionalmente almacena poca agua, se encuentra al 47,2%.