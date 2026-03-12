Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 12 de marzo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 12 de marzo, ha estado formada por los números 16, 12, 22, 36, 29 y 5. El número complementario es el 26, el reintegro el 2 y el Joker, 0567729. La recaudación ha ascendido a 15.127.259,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 124.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.