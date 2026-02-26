Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 26 de febrero

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 26 de febrero, ha estado formada por los números 15, 13, 25, 39, 3 y 9. El número complementario es el 29, el reintegro el 1 y el Joker, 4103210. La recaudación ha ascendido a 14.743.762,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 114.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 30 de Bilbao (Bizkaia), situada en Máximo Aguirre, 11 bis.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen trece boletos acertantes.