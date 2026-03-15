Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 15 de marzo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 15 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 30, 21, 11, 13 y 26. El número clave (reintegro) ha sido el 5. La recaudación del sorteo ascendió a 3.664.587,00 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000 euros para los acertantes de Primera Categoría.