Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 14 de diciembre

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 14 de diciembre, ha estado formada por los números 3, 10, 12, 21, 37, 39. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 1.832.081,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 60 boletos acertantes, que recibirán 2.824 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.655 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 64.924 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.