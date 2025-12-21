Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 21 de diciembre

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 21 de diciembre, ha estado formada por los números 31, 18, 37, 4, 32, 27. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.592.789,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 166.000 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 84 de Zaragoza, situada en Conde de Aranda, 15.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 78 boletos acertantes, que recibirán 1.064 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.382 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 84.189 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.