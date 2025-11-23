Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 23 de noviembre

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 23 de noviembre, ha estado formada por los números 1, 10, 12, 22, 34, 44. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.370.163,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 4.200.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 61 boletos acertantes, que recibirán 3.574 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.628 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 84.976 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.