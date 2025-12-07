Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 7 de diciembre

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 7 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 14, 20, 41, 42, 48. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 1.964.509,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 42.491 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 15 de Jaén situada en Doctor Eduardo García-Triviño López, 1 Local 3; en la número 4 de Carcaixent (Valencia), situada en Avda. Joan XXIII, 88 - 1 A y en la número 1 de Alaquás (Valencia), situada en Avda. Blasco Ibañez, 59.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 52 boletos acertantes, que recibirán 1.226 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.316 boletos acertantes, que recibirán 29 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 61.666 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.