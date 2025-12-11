Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 11 de diciembre

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de diciembre, ha estado formada por los números 3, 4, 12, 35, 37, 46. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.159.262 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), situada en Avenida Catalunya, 58 y en la número 347 de Madrid, situada en Príncipe de Vergara, 1.