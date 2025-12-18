Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 18 de diciembre

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 18 de diciembre, ha estado formada por los números 5, 7, 11, 34, 37, 40. El número complementario es el 17 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.604.121 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 23 de Terrassa (Barcelona) situada en C.C. Carrefour, L- 20 C/ Extremadura, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.