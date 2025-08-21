Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 21 de agosto

Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 21 agosto 2025 22:34
@ep_social

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 21 de agosto, ha estado formada por los números 11, 23, 38, 39, 46, 49. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.060.138 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 270 de Barcelona, situada en Gran Via de les Corts Catalanes, 492; y en la número 112 de Barcelona, situada en Rambla de Prim, 53, tienda 2a.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador