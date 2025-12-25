Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 25 de diciembre

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 25 de diciembre, ha estado formada por los números 38, 31, 25, 09, 06 y 11. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 1.416.703,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 74 de Zaragoza, situada en Pablo Iglesias, 12.