Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 26 de febrero

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 26 de febrero, ha estado formada por los números 4, 11, 19, 23, 26, 41. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.166.701,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que recibirán 2.017.318 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías no 1 de Silleda (Pontevedra), situada en Progreso, 55 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 38.167 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Callosa de Segura (Alicante); en la número 5 de Baza (Granada) ; en la número 11 de Avilés (Asturias); en la número 10 de Gandía (Valencia), y en el Despacho Receptor número 30.800 de Vedra (A Coruña).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 110 boletos acertantes, que recibirán 867 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.879 boletos acertantes, que recibirán 21 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 117.710 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.