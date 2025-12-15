Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 15 de diciembre

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 15 de diciembre, ha estado formada por los números 3, 13, 17, 27, 29, 48. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.116.513,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 125.382,22 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías no 17 de Gijón (Asturias), situada en Avda. de Portugal, 60.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 96 boletos acertantes, que recibirán 653,03 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.569 boletos acertantes, que recibirán 20,58 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.380 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.