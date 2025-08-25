Resultados del sorteo de la Bonoloto del lunes 25 de agosto

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 25 de agosto, ha estado formada por los números 4, 26, 38, 31, 49 y 30. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.432.920,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque De Rivas, 2.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 18.305 de Aranda de Duero (Burgos), situado en Plaza Mediterráneo.