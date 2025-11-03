Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 3 de noviembre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 3 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 20, 25, 32, 41, 47. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.560.143,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 1.966.820 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, situado en Ovidio, 8.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 162.250 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 57 de Sevilla, situada en Extremadura, 39 ACC.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 77 boletos acertantes, que recibirán 1.054 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.401 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 85.203 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.