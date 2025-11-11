Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 11 de noviembre

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 11 de noviembre, ha estado formada por los números 8, 12, 14, 16, 17, 32. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.145.350,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 63.456 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías Número 336 de Barcelona y en el Despacho Receptor Número 89.355 de Vitoria-Gasteiz.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 88 boletos acertantes, que recibirán 721 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.705 boletos acertantes, que recibirán 20 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 82.713 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.