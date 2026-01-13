Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 13 de enero

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 13 de enero, ha estado formada por los números 19, 24, 26, 35, 37, 42. El número complementario es el 25 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.677.158,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 84.903 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 98 boletos acertantes, que recibirán 866 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.098 boletos acertantes, que recibirán 25 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 88.922 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.