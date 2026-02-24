Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 24 de febrero

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 24 de febrero, ha estado formada por los números 1, 14, 15, 37, 41, 44. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.885.913 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.300.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 61.347 euros. Han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4; en la número 11 de Santander, situada en Hernán Cortés, 1; y en la número 105 de Sevilla, situada en C.C. Nervión Plaza, Av. Luis de Morales, s/n.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 92 boletos acertantes, que recibirán 1.000 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.052 boletos acertantes, que recibirán 27 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 94.613 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.