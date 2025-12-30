Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 30 de diciembre

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 30 de diciembre, ha estado formada por los números 7, 12, 18, 25, 31, 32. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.621.557 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 13 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), situada en Massanet, 55; en la número 4 de Cuenca, situada en Plaza de la Hispanidad, 11; y en la número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14-Bajo.