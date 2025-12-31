Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 30 de diciembre

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 31 de diciembre, ha estado formada por los números 11, 16, 18, 28, 35 y 38. El número complementario es el 06 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.794.288,5 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); y en el Despacho Receptor número 64.775 de Salamanca.