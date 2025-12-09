Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 9 de diciembre

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 9 de diciembre, ha estado formada por los números 5, 7, 21, 23, 39, 43. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.575.999 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 21.570 de Conil de la Frontera (Cádiz), situado en Carretera Cádiz-Málaga, km. 18.