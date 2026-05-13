Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 13 de mayo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 13 de mayo, ha estado formada por los números 18, 46, 2, 44, 23 y 9. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.546.826 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 208 de Barcelona, situada en Paseo Valldaura,150; en la número 3 de Montilla (Córdoba), situada en Corredera, 29; y en la número 3 de Vecindario - Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), situada en Bentejuí, 2 (esquina 1º de Mayo).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 97 boletos acertantes, que recibirán 808 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.983 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 90.563 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.