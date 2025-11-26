Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 26 de noviembre

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 26 de noviembre, ha estado formada por los números 7, 9, 25, 30, 41, 49. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.525.396,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 32 de Valencia, situada en Colón, 28 (entrada por Pizarro, 2).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 91 boletos acertantes, que recibirán 826 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.412 boletos acertantes, que recibirán 21 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 96.223 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.