Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 5 de noviembre

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 5 de noviembre, ha estado formada por los números 10, 17, 19, 24, 36, 49. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.511.717 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 57 de Valencia, situada en Plaza Obispo Amigo, 3; en el Despacho Receptor número 31.495 de Iniesta (Cuenca), situado en Honda, 30; y en el número 79.130 de Piles (Valencia), situado en Santa Bárbara, 36.