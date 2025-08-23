Resultados del sorteo de la Bonoloto del sábado 23 de agosto

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 23 de agosto, ha estado formada por los números 11, 18, 21, 27, 31, 47. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.312.924 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 93.110 de Zaragoza, situado en Rosa Chacel, 2 (acceso Concepción Saiz de Otero).