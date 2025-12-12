Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 12 de diciembre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 23:19
Seguir en

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 12 de diciembre, ha estado formada por los números 8, 10, 11, 17, 22, 24. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.523.281 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 66.705 de Zarautz (Gipuzkoa), en la Administración de Loterías número 1 de Osuna (Sevilla) y en la número 3 de L'Eliana (Valencia).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado