Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 12 de diciembre

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 12 de diciembre, ha estado formada por los números 8, 10, 11, 17, 22, 24. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.523.281 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 66.705 de Zarautz (Gipuzkoa), en la Administración de Loterías número 1 de Osuna (Sevilla) y en la número 3 de L'Eliana (Valencia).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.