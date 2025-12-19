Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 19 de diciembre

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 19 de diciembre, ha estado formada por los números 13, 15, 25, 35, 38 y 44. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.993.838 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 29 de Oviedo (Asturias) situada en Gil de Jaz, 5 L-4 y en la número 2 de Utiel (Valencia), situada en Canónigo Muñoz, 4.