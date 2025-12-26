Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 26 de diciembre

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha estado formada por los números 37, 46, 02, 39, 08 y 42. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.557.414,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 21.060 de Cádiz, situado en Avenida del Perú, 12 y en el número 69.600 de Los Corrales de Buelna (Cantabria), situado en Avenida de Cantabria, 23.